11 марта 2026 в 18:02

Вкуснота из баночки сардин: бутерброды «Мимоза» — яркая закуска, которая исчезает со стола первой

Фото: D-NEWS.ru
Иногда для праздничного стола хочется приготовить что-то простое, но эффектное. Эти бутерброды напоминают любимый салат «Мимоза», только подаются в виде аккуратной закуски. Они получаются мягкими, ароматными и очень аппетитными, а сверху выглядят как маленькие веточки мимозы.

Ингредиенты: батон или багет — 1 шт., консервированная сардина — 1 банка, яйца варёные — 2 шт., морковь отварная — 1 небольшая (около 80 г), лук — ½ небольшой луковицы, майонез — 2–3 ст. л., укроп — несколько веточек для украшения.

Яйца отварите около 8 минут после закипания, затем сразу переложите в холодную воду. Сардину выньте из банки, слейте лишнюю жидкость и разомните вилкой. Морковь натрите на мелкой тёрке и смешайте с рыбой.

Очистите яйца и разделите белки и желтки. Белки натрите на тёрке и добавьте в рыбную массу вместе с майонезом. Лук очень мелко нарежьте и тоже вмешайте в начинку. Батон нарежьте ломтиками и слегка подсушите на сухой сковороде. Намажьте каждый кусочек приготовленной смесью, выложите на блюдо. Сверху посыпьте тёртым желтком и украсьте веточками укропа — получится красивая «мимоза».

Ранее мы делились рецептом вместо котлет. Готовим куриные оладьи — простой рецепт и жарка в пергаменте без брызг.

Проверено редакцией
