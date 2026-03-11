Если вы подадите свёклу так, то от неё не останется и следа. Модный салат, который удивляет вкусом

Свёкла давно перестала быть только основой для винегрета. Если соединить её с рукколой, апельсином, фетой и хрустящими орешками, получается очень яркий и по-настоящему современный салат. Сладость свёклы здесь отлично сочетается с цитрусом, солоноватым сыром и лёгкой горчинкой зелени. Такой салат выглядит эффектно и подходит не только на каждый день, но и для праздничного стола.

Ингредиенты: руккола — 150 г, апельсин — 1 шт., свёкла варёная — 3 средние шт., сыр фета — 100 г, кедровые орехи — 2 ст. л. Можно заменить их грецкими орехами, тыквенными или подсолнечными семечками.

Для соуса: оливковое масло — 3 ст. л., лимонный сок или винный уксус — 1 ст. л., мёд — 1 ст. л., горчица — 1 ч. л., соль и перец — по вкусу.

Апельсин очистите от кожуры и белых плёнок, нарежьте кусочками. Свёклу нарежьте кружочками или полосками, фету — крупными кубиками. Орехи слегка поджарьте на сухой сковороде.

На тарелку выложите рукколу, сверху добавьте свёклу, апельсин и фету. Посыпьте орехами. Для заправки смешайте все ингредиенты до состояния эмульсии и полейте салат перед подачей.

