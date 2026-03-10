Салат из сырых овощей, как «Метелка», но вкуснее. В заправке арахисовая паста и вкус неповторимый и необычный

Этот салат готовится очень быстро и отлично подходит для легкого ужина или полезного перекуса. Все овощи используются сырыми, поэтому блюдо получается сочным, свежим и приятно хрустящим. А необычная заправка с арахисовой пастой, зеленью и зеленым луком делает вкус более насыщенным и ароматным.

Ингредиенты: кабачок — 100 г, свекла — 100 г, морковь — 100 г, оливковое масло — 50 г, арахисовая паста без сахара — 30 г, сок одного лимона, петрушка — 10 г, зеленый лук — по вкусу, соль и перец — по вкусу, тыквенные семечки — по вкусу, рукола — немного для подачи.

Кабачок, свеклу и морковь очистите и натрите на терке для корейской моркови. Благодаря такой нарезке салат получается особенно красивым и хрустящим. Для заправки соедините оливковое масло, арахисовую пасту и лимонный сок. Добавьте соль, перец, мелко нарезанную петрушку и немного толченого зеленого лука. Хорошо взбейте венчиком до однородной эмульсии.

Натертые овощи переложите в миску, полейте заправкой и аккуратно перемешайте. Перед подачей посыпьте салат тыквенными семечками и добавьте немного свежей руколы. Получается очень ярко, свежо и полезно.

