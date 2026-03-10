С такой картошкой и мяса не надо — картофель в сливочном соусе с беконом и сыром. Простой рецепт для сытного ужина

Иногда самый обычный картофель можно приготовить так вкусно, что никакие дополнительные блюда уже не нужны. Секрет в том, что картофель сначала становится мягким, затем подрумянивается вместе с беконом, а в конце все соединяется с нежным сливочно-сырным соусом.

Ингредиенты: картофель — 700–800 г, бекон — 200 г, сметана — 4 ст. л., твердый сыр — 100 г, чеснок — 3–4 зубчика, растительное масло — 1–2 ст. л., соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, зелень — по желанию.

Картофель очищают и нарезают брусочками примерно одинакового размера. Выкладывают на сковороду, заливают водой, слегка солят, накрывают крышкой и варят после закипания около 10–15 минут, пока картофель не станет мягким. Затем воду сливают, возвращают сковороду на плиту и дают испариться оставшейся влаге. Добавляют немного растительного масла и нарезанный бекон, обжаривают все вместе до золотистой корочки. Для соуса смешивают сметану, тертый сыр, измельченный чеснок и черный перец. Готовую смесь добавляют к картофелю, аккуратно перемешивают и прогревают еще пару минут.

