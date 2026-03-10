Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 11:15

С такой картошкой и мяса не надо — картофель в сливочном соусе с беконом и сыром. Простой рецепт для сытного ужина

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Иногда самый обычный картофель можно приготовить так вкусно, что никакие дополнительные блюда уже не нужны. Секрет в том, что картофель сначала становится мягким, затем подрумянивается вместе с беконом, а в конце все соединяется с нежным сливочно-сырным соусом.

Ингредиенты: картофель — 700–800 г, бекон — 200 г, сметана — 4 ст. л., твердый сыр — 100 г, чеснок — 3–4 зубчика, растительное масло — 1–2 ст. л., соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, зелень — по желанию.

Картофель очищают и нарезают брусочками примерно одинакового размера. Выкладывают на сковороду, заливают водой, слегка солят, накрывают крышкой и варят после закипания около 10–15 минут, пока картофель не станет мягким. Затем воду сливают, возвращают сковороду на плиту и дают испариться оставшейся влаге. Добавляют немного растительного масла и нарезанный бекон, обжаривают все вместе до золотистой корочки. Для соуса смешивают сметану, тертый сыр, измельченный чеснок и черный перец. Готовую смесь добавляют к картофелю, аккуратно перемешивают и прогревают еще пару минут.

Ранее мы делились рецептом 3 самых вкусных яичниц. Шакшука, с беконом и с жареным луком. Простые блюда для завтрака.

Проверено редакцией
Читайте также
Картофельные чипсы в микроволновке: чесночная вкуснота на закуску для посиделок и просмотра кино
Общество
Картофельные чипсы в микроволновке: чесночная вкуснота на закуску для посиделок и просмотра кино
Чувашский пирог кукаль с мясом и картошкой: простой рецепт сочной выпечки
Семья и жизнь
Чувашский пирог кукаль с мясом и картошкой: простой рецепт сочной выпечки
Натираю картошку и обжариваю до золота. Решти — моя новая любовь, вкуснее драников в сто раз
Общество
Натираю картошку и обжариваю до золота. Решти — моя новая любовь, вкуснее драников в сто раз
Забудьте про скучное пюре! Готовлю индийское сабджи с картошкой и ананасом. Пикантное, сладкое и безумно ароматное
Общество
Забудьте про скучное пюре! Готовлю индийское сабджи с картошкой и ананасом. Пикантное, сладкое и безумно ароматное
Рецепт для перезагрузки скучных котлет. Готовлю с беконом за 20 минут: быстро, сытно и очень вкусно
Общество
Рецепт для перезагрузки скучных котлет. Готовлю с беконом за 20 минут: быстро, сытно и очень вкусно
картошка
картофель
бекон
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минобороны рассказали об ударах по военным и наемникам ВСУ
«Жду еще медали»: тренер Ворончихиной оценил ее триумф на Паралимпиаде
Желающим взять ипотеку сообщили приятную новость
Минобороны России отчиталось о сотнях сбитых дронов за сутки
В ЕС осадили США за военную операцию против Ирана
Вилла на Кипре, долг в 1 млн, дружба с Зеленским: как живет Александр Ревва
Форвард «Зенита» обсчитался с голами и ошибочно включил себя в «Клуб-100»
Новый Aurus подорожает на 10 млн рублей и выйдет в 2027 году
Такер Карлсон потребовал расследовать удар по школе в Иране
ВКС России сбили украинский Су-27
Экс-посол рассказал, как США могут «дать заднюю» в конфликте с Ираном
В Роскачестве предупредили о последствиях за порчу имущества на работе
«Может аукнуться»: политолог о последствиях войны в Иране для США
Российская артиллерия обрушила «стальной» шквал на скрытый пункт ВСУ
Медик из Иркутска поделилась, как стала командиром и нашла любовь на СВО
Россиян предупредили о колоссальном нашествии комаров
Магнитные бури сегодня, 10 марта: что завтра, давление, проблемы с дыханием
Наступление ВС России на Харьков 10 марта: тысяча трупов, бойня у Волчанска
Двух мужчин задержали за кражу товаров на 14,6 млн рублей из ПВЗ
Ракетная кампания Ирана пошла на спад
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.