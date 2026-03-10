Зимняя Олимпиада — 2026
Натираю картошку и обжариваю до золота. Решти — моя новая любовь, вкуснее драников в сто раз

Натираю картошку и обжариваю до золота — решти, моя новая любовь, вкуснее драников в сто раз. Беру картофель, лук и соль — и жарю швейцарские лепешки прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого ужина или сытного завтрака. Его необычность в том, что минимум ингредиентов превращается в хрустящие золотистые лепешки с нежной серединкой, а отсутствие яиц и муки делает вкус чистым и насыщенным. Получается обалденная вкуснятина: хрустящая, слегка карамелизованная по краям картошка и мягкая, тающая внутри основа, которая скрепляет все воедино. Решти такие аппетитные, что исчезают со сковороды быстрее, чем вы успеваете их перевернуть.

Для приготовления вам понадобится: пять средних картофелин, одна луковица, соль и черный перец по вкусу, растительное масло для жарки. Картофель очистите и натрите на крупной терке. Лук натрите на мелкой терке и добавьте к картофелю. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте. Не отжимайте сок — крахмал поможет лепешкам скрепиться. Разогрейте сковороду с маслом. Столовой ложкой выкладывайте картофельную массу, формируя лепешки толщиной около одного сантиметра. Жарьте на среднем огне по четыре-пять минут с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки. Подавайте горячими со сметаной.

