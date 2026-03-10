Зимняя Олимпиада — 2026
Пышный, а не как подошва: омлет на сметане — этот рецепт гарантирует воздушность и нежный сливочный вкус

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Омлет на сметане — это нежный, воздушный и невероятно вкусный завтрак, который всегда получается пышный, а не резиновый, как подошва, если знать один секрет. Этот рецепт гарантирует воздушность и нежный сливочный вкус.

Сметана придает омлету бархатистую текстуру и легкую сливочную кислинку, а правильное соотношение с яйцами обеспечивает пышность. Вкус получается мягким, сливочным и очень аппетитным.

Для приготовления понадобится: 4 яйца, 4 ст. л. сметаны (с горкой, жирность 20%), 1 ст. л. муки (без горки), соль, перец.

Рецепт: яйца взбейте венчиком с солью до легкой пены. Добавьте сметану и тщательно перемешайте. Постепенно всыпьте муку, продолжая взбивать, чтобы не было комочков. Масса должна стать однородной и воздушной. Важно не взбивать слишком долго, чтобы не разрушить структуру. Форму для запекания (или сковороду, если готовите на плите) обильно смажьте сливочным маслом. Вылейте яичную смесь. Если готовите на плите, накройте крышкой и жарьте на самом маленьком огне 15–20 минут, не открывая крышку. Если в духовке — выпекайте при 180 °C 20–25 минут до золотистого цвета. Готовый омлет должен слегка подняться и быть упругим, но нежным.

Ранее стало известно, как приготовить вкусный завтрак из лаваша и яиц.

Проверено редакцией
