Вкуснее омлета и глазуньи: яйца «Орсини» — желтки, запеченные во взбитых белках

Яйца «Орсини» — это изысканное и эффектное блюдо итальянской кухни, которое представляет собой желтки, запеченные во взбитых белках. Это вкуснее омлета и глазуньи, а готовить проще, чем кажется.

Для приготовления понадобится: 2 яйца, соль, перец, тертый сыр (по желанию), зелень для украшения.

Способ приготовления: аккуратно отделите белки от желтков, стараясь не повредить желтки. Белки взбейте с щепоткой соли в крепкую, устойчивую пену (до пиков). Духовку разогрейте до 200 °C. Противень застелите пергаментом. Выложите взбитые белки на пергамент в виде двух небольших «гнезд» или холмиков, делая в центре каждого небольшое углубление ложкой. Запекайте белки в духовке 3–4 минуты, пока они слегка не подрумянятся и не схватятся. Достаньте противень, аккуратно выложите в углубления желтки, посолите и поперчите их, при желании посыпьте тертым сыром. Верните в духовку еще на 2–3 минуты, пока желтки не прогреются, но останутся жидкими внутри. Подавайте, посыпав свежей зеленью, с тостами.

