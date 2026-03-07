Иран нанес новый мощный удар по Иракскому Курдистану КСИР нанес удар по антииранским группировкам в Иракском Курдистане

Корпус стражей исламской революции (КСИР) ударил по позициям антииранских группировок в Иракском Курдистане, сообщила гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на пресс-службу КСИР. Атака произошла в 4:30 по местному времени (4:00 по мск).

Позиции сепаратистских группировок в Иракском Курдистане в трех точках были поражены ракетным подразделением Корпуса в 4:30 утра (4:00 мск — NEWS.ru), — сообщил КСИР.

Ранее в иракском Эрбиле беспилотник атаковал гостиницу, где проживали американские военнослужащие. В результате прямого попадания дрона в здании вспыхнул крупный пожар. Глава Эрбиля подтвердил, что беспилотник упал в центре города и был нацелен именно на гостиницу. По предварительным данным, среди американских военных были погибшие и пострадавшие.

До этого стало известно, что американо-израильская атака по Ирану нанесла сокрушительный удар по военному руководству страны. Жертвами бомбардировок стали семь высокопоставленных генералов, пятеро из них служили в КСИР. Среди погибших — ключевые фигуры иранской военной элиты.