Волки стали в 4,5 раза чаще выходить к подмосковным деревням

Число волков в Подмосковье, выходящих к людям, за зиму годов выросло в 4,5 раза с 30 до 130 особей, сообщает Telegram-канал Mash. Как пишет источник, участившиеся встречи связаны с вырубкой лесов, активной застройкой и большим количеством дичи.

Жители все чаще замечают стаи волков возле деревень и дачных поселков в разных частях области. Чаще всего звери держатся у границ с соседними регионами. Их встречают на севере в районах Талдома, Вербилок, Запрудни и на окраинах Дмитрова, на северо-западе возле Шаховской, Волоколамска и Лотошино, на юге в районах Серпухова, Пущино и Протвино, а также на юго-востоке в Шатуре, Рошале, Черустях и Туголесском Бору.

В лесах сейчас много добычи, в том числе кабанов, косуль и молодых лосей, поэтому волки закрепляются в этих местах и начинают подходить ближе к населенным пунктам. Обычно волки избегают людей, но при частых выходах к поселкам могут привыкнуть и потерять страх. Самое опасное время — вечер, ночь и раннее утро, отмечают эксперты.

Ранее министр экологии и природных ресурсов Тамбовской области Дмитрий Сомов рассказал, что в лесах региона обнаружили всего 10 волков. По его словам, следы их жизнедеятельности были зафиксированы в Бондарском, Пичаевском, Тамбовском и Рассказовском районах — по одной особи, а также в Моршанском районе — шесть особей.