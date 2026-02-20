Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 13:37

Полицейские из Саянска нашли замерзающую в лесу женщину

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Саянске полицейские нашли в лесу замерзающую женщину, сообщает «КП-Иркутск» со ссылкой на пресс-службу МВД региона. Местная жительница отправилась на прогулку, однако по дороге заблудилась. Женщина сама смогла дозвониться в отделение.

Полицейские прочесывали лес, подавали световые и звуковые сигналы и постоянно поддерживали связь с женщиной по телефону, — рассказали в ведомстве.

Сотрудники смогли обнаружить местную жительницу только ранним утром. Ей потребовалась госпитализация.

Ранее сообщалось, что жительница Ростова-на-Дону сутки блуждала по сахалинской сопке без еды, воды и связи. 21-летняя спортсменка отправилась кататься на сноуборде, выбрав новую трассу в глубине южно-сахалинских сопок.

Иркутская область
леса
полиция
спасения
