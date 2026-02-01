Зимняя Олимпиада — 2026
01 февраля 2026 в 18:14

Сноубордистка сутки выживала в глубине сахалинских сопок без еды и связи

Сноубордистка заблудилась в горах во время катания по новой трассе на Сахалине

Сахалинские сопки Сахалинские сопки Фото: Shutterstock/FOTODOM
Жительница Ростова-на-Дону сутки блуждала по сахалинской сопке без еды, воды и связи, сообщает Readovka.news. По информации издания, 21-летняя спортсменка отправилась кататься на сноуборде, выбрав новую трассу в глубине южно-сахалинских сопок.

Через 4,5 часа девушка поняла, что заблудилась. Под вечер она соорудила под елью лежанку и стала ждать рассвета. Ночью ростовчанке пришлось отбиваться от совы. Утром сноубордистка отправилась в путь и наткнулась на искавших ее людей.

Отмечается, что девушка бывала на этом маршруте несколько лет назад с тренером, поэтому не побоялась идти одна. Ее напарница передумала в последний момент. Однако снег оказался очень глубоким, местами по пояс, поэтому знакомых троп спортсменка разглядеть не смогла.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае пропал сноубордист. Мужчина, который работает шеф-поваром, отправился кататься на гору Аргыджек в Манско-Уярском округе вместе с группой. Установлено, что он пропал в 30 километрах от места, где исчезла семья Усольцевых.

До этого стало известно, что на севере Румынии спасатели и пограничная полиция вывели в безопасное место двух молодых граждан Украины, которые незаконно пересекли границу через горный массив. Мужчины не могли продолжить путь из-за глубоких сугробов.

Сахалин
горы
происшествия
спортсмены
