Сноубордистка сутки выживала в глубине сахалинских сопок без еды и связи

Жительница Ростова-на-Дону сутки блуждала по сахалинской сопке без еды, воды и связи, сообщает Readovka.news. По информации издания, 21-летняя спортсменка отправилась кататься на сноуборде, выбрав новую трассу в глубине южно-сахалинских сопок.

Через 4,5 часа девушка поняла, что заблудилась. Под вечер она соорудила под елью лежанку и стала ждать рассвета. Ночью ростовчанке пришлось отбиваться от совы. Утром сноубордистка отправилась в путь и наткнулась на искавших ее людей.

Отмечается, что девушка бывала на этом маршруте несколько лет назад с тренером, поэтому не побоялась идти одна. Ее напарница передумала в последний момент. Однако снег оказался очень глубоким, местами по пояс, поэтому знакомых троп спортсменка разглядеть не смогла.

