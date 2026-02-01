Сноубордист пропал недалеко от места, где исчезла семья Усольцевых

Сноубордист по имени Владимир пропал в Красноярском крае, сообщает Telegram-канал SHOT. Мужчина, который работает шеф-поваром в Красноярске, отправился кататься на гору Аргыджек в Манско-Уярском округе вместе с группой. Установлено, что он пропал в 30 километрах от места, где исчезла семья Усольцевых.

Как уточнил канал, группа туристов благополучно поднялась на вершину, после чего они скатились обратно. Вскоре сноубордисты заметили пропажу Владимира. Они решили, что мужчина без них добрался до места ночлега в деревне Нарва, и направились в том же направлении. Найти Владимира удалось лишь на следующий день. Он провел всю ночь в тайге.

Ранее замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел управления Следственного комитета России по Красноярскому краю Яна Сырымбетова опровергла версию, согласно которой семья туристов Усольцевых пропала в результате побега. По ее словам, изначально версий было три. Рассматриваются в том числе несчастный случай и криминальная ситуация.