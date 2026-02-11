Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 10:47

Сноубордист сломал шею на Олимпиаде

Сноубордист Болтон из Австралии сломал шею во время тренировки на Олимпиаде

Кэм Болтон Кэм Болтон Фото: Tommaso Berardi/Ipa Sport /Ipa/Global Look Press
Австралийский сноубордист Кэм Болтон сломал шею и был экстренно госпитализирован на зимних Олимпийских играх в Италии, сообщает ESPN. Обследование выявило у спортсмена два перелома шейного отдела позвоночника, из-за чего он был снят с соревнований.

По информации источника, 35-летний атлет упал во время тренировки 9 февраля, но обратился за помощью лишь на следующий день из-за усилившейся боли. Его доставили в больницу на вертолете.

Эти Игры могли стать для него четвертыми в карьере. До этого он выступал на Олимпиадах 2014, 2018 и 2022 годов. Болтон является серебряным призером чемпионата мира 2025 года в смешанных соревнования по сноуборд-кроссу.

Ранее олимпийская чемпионка 2010 года американская горнолыжница Линдси Вонн перенесла операцию в результате падения на Играх в Италии. Девушка сломала ногу. Уточняется, что спортсменка упала во время скоростного спуска, после чего ее вертолетом доставили в больницу. Там она перенесла операцию по стабилизации перелома левой ноги, сейчас Вонн находится под наблюдением медиков.

спортсмены
сноубординг
Олимпиада
переломы
