Пострадавшая во время Олимпиады горнолыжница перенесла операцию

Олимпийская чемпионка 2010 года американская горнолыжница Линдси Вонн перенесла операцию в результате падения на Играх в Италии, передает агентство Associated Press. Девушка сломала ногу.
Уточняется, что спортсменка упала во время скоростного спуска, после чего ее вертолетом доставили в больницу. Там она перенесла операцию по стабилизации перелома левой ноги, сейчас Вонн находится под наблюдением медиков. При этом, как напомнили авторы материала, лыжница завершила карьеру в 2019 году из-за травмы, однако в ноябре 2024 года она решила вернуться в большой спорт. Вонн является олимпийской чемпионкой 2010 года.
Ранее стало известно, что после первого дня соревнований зимней Олимпиады сборные Италии, Норвегии и Японии делили первое место в медальном зачете. У каждой из этих команд в активе было по одной золотой, серебряной и бронзовой награде, разыгранных в пяти дисциплинах.
До этого шведская лыжница Эбба Андерссон лишилась фрагмента серебряной медали, завоеванной на зимних Олимпийских играх в Италии. Спортсменка заняла второе место в скиатлоне на 20 километров, уступив своей соотечественнице Фриде Карлссон.