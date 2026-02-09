Пострадавшая во время Олимпиады горнолыжница перенесла операцию AP: Вонн перенесла операцию после падения на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка 2010 года американская горнолыжница Линдси Вонн перенесла операцию в результате падения на Играх в Италии, передает агентство Associated Press. Девушка сломала ногу.

Уточняется, что спортсменка упала во время скоростного спуска, после чего ее вертолетом доставили в больницу. Там она перенесла операцию по стабилизации перелома левой ноги, сейчас Вонн находится под наблюдением медиков. При этом, как напомнили авторы материала, лыжница завершила карьеру в 2019 году из-за травмы, однако в ноябре 2024 года она решила вернуться в большой спорт. Вонн является олимпийской чемпионкой 2010 года.

Ранее стало известно, что после первого дня соревнований зимней Олимпиады сборные Италии, Норвегии и Японии делили первое место в медальном зачете. У каждой из этих команд в активе было по одной золотой, серебряной и бронзовой награде, разыгранных в пяти дисциплинах.