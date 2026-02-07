Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 23:37

Шведская лыжница потеряла серебряную медаль Олимпиады

SVT: шведская лыжница Андерссон сломала и потеряла часть олимпийской медали

Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Шведская лыжница Эбба Андерссон лишилась фрагмента серебряной медали, завоеванной на зимних Олимпийских играх в Италии. Спортсменка заняла второе место в скиатлоне на 20 километров, уступив своей соотечественнице Фриде Карлссон, сообщает телеканал SVT.

Я бежала за Фридой, и в этой спешке медаль оторвалась и упала в снег, — пояснила чемпионка.

Андерссон выразила надежду, что у организаторов Игр предусмотрен механизм замены поврежденных наград. Поиски разделенной на три части медали не увенчались успехом.

28-летняя спортсменка, шестикратная чемпионка мира, во второй раз в карьере выиграла серебро Олимпиады. В ее коллекции также есть бронзовая медаль.

Ранее стало известно, что российская лыжница Дарья Непряева, которая также участвовала в забеге, но в нейтральном статусе, отстала от Карлссон почти на четыре минуты. Россиянка не успела в классической части и упала на одном из спусков. В результате она заняла только 17-е место.

До этого стало известно, что российскому фигуристу Петру Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе перед Олимпийскими играми 2026 года. По его словам, команда спортсмена узнала об этом всего за несколько дней до вылета в Милан.

лыжники
медали
Олимпиада
потери
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Издевательства над ребенком обернулись для семьи жестким приговором
Фигурист Малинин сенсационно уступил в короткой программе на ОИ
Bloomberg предположило, зачем Россия обратилась к Индии
Таро, астрология или измены: какова настоящая причина развода Джигана
Малахова растрогала до слез история солистки группы «Город 312»
Шведская лыжница потеряла серебряную медаль Олимпиады
Губернатор российского региона попал под ракетный обстрел
Зафиксирован первый летальный случай от смертельного вируса в Бангладеш
При поножовщине в уфимском общежитии пострадали студенты из Индии
Германию назвали опасно зависимой от американского СПГ
Во Франции призвали Макрона замолчать из-за рекордной непопулярности
«Авантюрная линия»: власти ЕС готовят население к конфликту с Россией
ВСУ атаковали Брянскую область ракетами «Нептун» и HIMARS
Силы ПВО оставили без «крыльев» 10 украинских беспилотников
Mercedes с водителем и пассажиром рухнул с моста в Москве
Допинг Валиевой, гибель саночника, золото пополам: скандалы зимних Олимпиад
Во Франции провалился амбициозный проект по производству еды из насекомых
Мать Гуменника обнадежила фанатов на фоне проблем с его короткой программой
Билан рассказал, как относится к ИИ в своем творчестве
«Не хочу рисковать»: Билан объяснил, почему приехал на шоу с охраной
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.