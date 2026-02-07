Шведская лыжница потеряла серебряную медаль Олимпиады

Шведская лыжница Эбба Андерссон лишилась фрагмента серебряной медали, завоеванной на зимних Олимпийских играх в Италии. Спортсменка заняла второе место в скиатлоне на 20 километров, уступив своей соотечественнице Фриде Карлссон, сообщает телеканал SVT.

Я бежала за Фридой, и в этой спешке медаль оторвалась и упала в снег, — пояснила чемпионка.

Андерссон выразила надежду, что у организаторов Игр предусмотрен механизм замены поврежденных наград. Поиски разделенной на три части медали не увенчались успехом.

28-летняя спортсменка, шестикратная чемпионка мира, во второй раз в карьере выиграла серебро Олимпиады. В ее коллекции также есть бронзовая медаль.

Ранее стало известно, что российская лыжница Дарья Непряева, которая также участвовала в забеге, но в нейтральном статусе, отстала от Карлссон почти на четыре минуты. Россиянка не успела в классической части и упала на одном из спусков. В результате она заняла только 17-е место.

До этого стало известно, что российскому фигуристу Петру Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе перед Олимпийскими играми 2026 года. По его словам, команда спортсмена узнала об этом всего за несколько дней до вылета в Милан.