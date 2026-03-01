Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026 в 16:41

Три десятка иностранцев пострадали при атаке Ирана на Кувейт

Минздрав Кувейта: один человек ранен и 32 получили ранения из-за атак Ирана

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В результате ударов Ирана по территории Кувейта один человек погиб и еще 32 получили ранения различной степени тяжести, заявили в Министерстве здравоохранения страны в соцсети X. Все пострадавшие являются иностранными гражданами. Раненые были распределены по государственным госпиталям для оказания экстренной помощи, уточнили в ведомстве.

Ранее новая волна мощных взрывов прогремела сразу в нескольких арабских монархиях. Под ударом оказались столица Кувейта, катарская Доха, а также крупнейший мегаполис ОАЭ — Дубай. Очевидцы в Катаре подтвердили серию громких хлопков, вызванных интенсивной работой систем противовоздушной обороны.

Перед этим Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале операции «Правдивое обещание — 4» в ответ на атаки Израиля и США. Тегеран подтвердил удары возмездия по американским базам в Бахрейне, Катаре и ОАЭ. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани также пообещал, что 1 марта противников ждет беспрецедентное возмездие за гибель верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

Кувейт
Иран
пострадавшие
атаки
