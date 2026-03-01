МИД России предупредил о жестких последствиях конфликта в Ормузском проливе МИД РФ: остановка судов в Ормузском проливе грозит проблемами на рынках нефти

Блокировка судоходства в Ормузском проливе может спровоцировать дисбаланс на мировых рынках нефти и газа, сообщил МИД России в Telegram-канале. Москва также призвала стороны конфликта к прекращению боевых действий.

По поступающей информации, остановлено судоходство в Ормузском проливе. Это может привести к прекращению экспорта из региона углеводородов и создать значительный дисбаланс на мировых рынках нефти и газа, — уточнили в министерстве.

Также МИД призвал восточные страны вернуться к политико-дипломатическому процессу для урегулирования проблем на основе Устава ООН. При этом должны учитываться интересы всех стран Персидского залива, добавило ведомство.

Ранее атаке в Ормузском проливе подверглись нефтяной танкер под флагом Маршалловых Островов MKD Vyom в районе побережья Омана и судно Skylight под флагом Палау. Из-за этого в районе Ормузского пролива скопились нефтяные танкеры — более 150 судов ожидали входа из‑за приостановки движения.

Позже датская компания Maersk, один из мировых лидеров в области контейнерных перевозок, объявила о приостановке всех операций в проливе. Она предупредила о возникновении задержек и изменениях в расписании.