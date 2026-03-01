Раскрыто, что стоит за объявленным Ираном джихадом против США и Израиля Политолог Перенджиев: за джихадом стоит призыв шиитов к войне с США и Израилем

Объявленный иранским аятоллой Насером Макаремом Ширази джихад против США и Израиля означает призыв ко всем шиитам присоединиться к военному конфликту с этими странами, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. Он отметил, что причиной этого стало убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Заявление аятоллы [Ширази] говорит о том, что это призыв не только к народу Ирана, но и ко всем, как минимум, шиитам, а как максимум — к мусульманам в целом. То есть в данном случае [ситуация] войны уже не Ирана против Израиля и США, а именно войны всех шиитов против Израиля и США. С одной стороны, шииты, а потом речь идет о призыве ко всем мусульманам. Шииты проживают не только в Иране, значительная шиитская умма [есть] в Ираке, Ливане и других странах Востока. Верховный лидер находится над государством и объединяет шиитов всего мира, а не только народ Ирана. Хотя Иран никогда это не подчеркивал, сейчас это явно заявляется в этом призыве, ― объяснил Перенджиев.

Политолог отметил, что призыв к джихаду может быть подкреплен фетвой от авторитетных мусульманских священников. Если священники выдадут фетву, тогда ситуация будет закреплена религиозным законом, пояснил он.

Это перевод конфликта на совсем другой уровень — более широкий. Это случилось, потому что погиб верховный лидер. Это очень болезненный момент для Ирана и для шиитской уммы в целом. Гибель аятоллы Хаменеи — это наиболее чувствительное событие для Ирана. Когда мы говорим о войне между государствами, подразумеваются дипломатические переговоры. Если будет поднята такая волна, то Иран не будет выступать как субъект для переговоров, потому что тогда нужно будет договариваться уже и с религиозными лидерами. США ударили по Ирану, а теперь ситуация вышла на новый уровень, ― резюмировал Перенджиев.

Ранее Ширази официально объявил джихад против США и Израиля. Он призвал мусульманский мир к бескомпромиссному сопротивлению после гибели верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.