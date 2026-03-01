МИД России выступил со срочным обращением по конфликту на Ближнем Востоке МИД России призвал к срочной деэскалации конфликта на Ближнем Востоке

Москва призывает к срочной деэскалации конфликта на Ближнем Востоке и прекращению боевых действий, заявили в МИД России. Ведомство настаивает на возвращении к разрешению противоречий путем дипломатии, основанной на Уставе ООН и Договора о нераспространении ядерного оружия.

Призываем к срочной деэскалации, прекращению боевых действий, возвращению к политико-дипломатическому процессу с целью урегулирования имеющихся проблем на основе Устава ООН и Договора о нераспространении ядерного оружия. При этом должны быть учтены законные интересы всех государств Персидского залива, — говорится в заявлении.

В министерстве подчеркнули, что с возмущением восприняли гибель духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в результате ударов США и Израиля, назвав политические убийства грубым нарушением международного права. Также дипломаты обратили внимание, что на фоне боевых действий растет число жертв среди мирных жителей, повреждены аэропорты в Дубае и Эль-Кувейте, порты и гостиницы в странах залива, а остановка судоходства в Ормузском проливе грозит сбоями в поставках нефти и газа.

Ранее иранский аятолла Насер Макарем Ширази официально объявил джихад против США и Израиля. Он призвал мусульманский мир к бескомпромиссному сопротивлению после гибели верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.