Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 17:57

МИД России выступил со срочным обращением по конфликту на Ближнем Востоке

МИД России призвал к срочной деэскалации конфликта на Ближнем Востоке

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Москва призывает к срочной деэскалации конфликта на Ближнем Востоке и прекращению боевых действий, заявили в МИД России. Ведомство настаивает на возвращении к разрешению противоречий путем дипломатии, основанной на Уставе ООН и Договора о нераспространении ядерного оружия.

Призываем к срочной деэскалации, прекращению боевых действий, возвращению к политико-дипломатическому процессу с целью урегулирования имеющихся проблем на основе Устава ООН и Договора о нераспространении ядерного оружия. При этом должны быть учтены законные интересы всех государств Персидского залива, — говорится в заявлении.

В министерстве подчеркнули, что с возмущением восприняли гибель духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в результате ударов США и Израиля, назвав политические убийства грубым нарушением международного права. Также дипломаты обратили внимание, что на фоне боевых действий растет число жертв среди мирных жителей, повреждены аэропорты в Дубае и Эль-Кувейте, порты и гостиницы в странах залива, а остановка судоходства в Ормузском проливе грозит сбоями в поставках нефти и газа.

Ранее иранский аятолла Насер Макарем Ширази официально объявил джихад против США и Израиля. Он призвал мусульманский мир к бескомпромиссному сопротивлению после гибели верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.

Ближний Восток
Россия
заявления
прекращение огня
конфликты
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Один из крупнейших портов мира парализовал конфликт на Ближнем Востоке
Трамп заявил об успехе военной операции против Ирана
Шоу «Маска» сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
В Финляндии предрекли мировой коллапс из-за ударов США по Ирану
«Видим дилемму»: Мерц оказался в смятении из-за агрессии США против Ирана
«Только нарастать»: Нетаньяху о ближайших планах Израиля на Иран
МИД РФ опубликовал рекомендации для россиян по ситуации на Ближнем Востоке
Лавров призвал остановить эскалацию на Ближнем Востоке
В ЕС бьют тревогу из-за блокады Ормузского пролива
В СК объяснили, почему пропавшие в Прикамье туристы не смогли выжить
Серия мощных взрывов прогремела в Кабуле
Опубликованы кадры из Тегерана в момент массированного обстрела
Лавров в разговоре с главой МИД ОАЭ осудил действия США и Израиля
«До добра»: Песков раскрыл роль России в кризисе на Ближним Востоке
Стало известно, сколько времени Израиль может спасаться от мести Ирана
Появились первые жертвы протестов у посольства США в Пакистане
SHAMAN отреагировал на обвинения в осквернении Байкала
Домашний матч «Сочи» против «Спартака» перенесли во второй раз из-за БПЛА
Тегеран содрогнулся от удара новейшей разработки Израиля
Названы четыре продукта, которые начали скупать в супермаркетах Дубая
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.