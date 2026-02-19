В США заявили о важном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Участники переговоров по украинскому конфликту от Москвы, Вашингтона и Киева добились прогресса в определении параметров работы режима прекращения огня, сообщил телеканал CNN со ссылкой на информированный источник. По данным журналистов, прогресс характеризуется как постепенный, но существенный.
Собеседник телеканала уточнил, что сторонам удалось продвинуться в доработке ключевых условий и разъяснений, которые в будущем лягут в основу итоговых соглашений. Источник также выразил осторожный оптимизм относительно настроя военных делегаций на переговорах.
Основной задачей на текущем этапе было достижение договоренностей по практическим аспектам прекращения огня. В частности, обсуждалось, какие именно действия будут считаться нарушением режима тишины. По словам источника, именно в этом направлении наблюдался наибольший прогресс.
Переговоры в Женеве по урегулированию ситуации на Украине прошли при участии высокопоставленных военных. С американской стороны в них участвовали министр армии США Дэниел Дрисколл и главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новые переговоры по урегулированию украинского конфликта могут снова пройти в Швейцарии. По его словам, важно проводить подобные встречи в Европе. Предыдущий раунд прошел 17–18 февраля.