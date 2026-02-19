В США заявили о важном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, глава отдела международной безопасности МИД Швейцарии, посол Габриэль Люхингер (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве

В США заявили о важном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине CNN: военные России, США и Украины достигли прогресса по прекращению огня

Участники переговоров по украинскому конфликту от Москвы, Вашингтона и Киева добились прогресса в определении параметров работы режима прекращения огня, сообщил телеканал CNN со ссылкой на информированный источник. По данным журналистов, прогресс характеризуется как постепенный, но существенный.

Собеседник телеканала уточнил, что сторонам удалось продвинуться в доработке ключевых условий и разъяснений, которые в будущем лягут в основу итоговых соглашений. Источник также выразил осторожный оптимизм относительно настроя военных делегаций на переговорах.

Основной задачей на текущем этапе было достижение договоренностей по практическим аспектам прекращения огня. В частности, обсуждалось, какие именно действия будут считаться нарушением режима тишины. По словам источника, именно в этом направлении наблюдался наибольший прогресс.

Переговоры в Женеве по урегулированию ситуации на Украине прошли при участии высокопоставленных военных. С американской стороны в них участвовали министр армии США Дэниел Дрисколл и главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новые переговоры по урегулированию украинского конфликта могут снова пройти в Швейцарии. По его словам, важно проводить подобные встречи в Европе. Предыдущий раунд прошел 17–18 февраля.