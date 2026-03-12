Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 06:30

Россиянам рассказали, когда выгоднее всего планировать летний отдых

Турэксперт Кодякова: планировать отпуск нужно минимум за четыре месяца до вылета

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Планирование летнего отпуска следует начинать не менее чем за четыре месяца до предполагаемой даты вылета, заявила NEWS.ru генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова. По ее словам, это значительно сократит расходы на тур.

В 2026 году классическое правило «чем раньше, тем лучше» трансформировалось в стратегию «успей до взлета алгоритмов». Планировать отпуск сегодня нужно минимум за четыре — шесть месяцев до даты вылета. Это связано с тем, что авиакомпании окончательно перешли на нейросетевое динамическое ценообразование: как только робот видит первые признаки интереса к датам, он мгновенно задирает ценник на 20–30%. Покупать билеты за две-три недели до старта — это осознанный риск переплатить двойную цену за «остатки» на борту, — предупредила Кодякова.

Она подчеркнула, что для популярных безвизовых направлений, таких как Турция, ОАЭ и Таиланд, лучшее время для покупки билетов — февраль — март, если планируется летний отпуск. По словам эксперта, в этот период туроператоры сохраняют блоки мест по фиксированным ценам, а отели предоставляют скидки по программам раннего бронирования до 40%.

Для сложных маршрутов, включающих три и более страны, планирование стоит начинать еще раньше — за семь-восемь месяцев. Это позволит собрать стыковки через лояльные хабы по минимальным тарифам, которые вымываются с рынка первыми. Исключение составляют только поездки по России на своем авто: здесь планирование сводится к бронированию жилья за два месяца. Помните про «правило вторника»: бронирование билетов и отелей в середине недели по-прежнему обходится на 5–10% дешевле, чем в ажиотажные вечера пятницы и воскресенья, — заключила Кодякова.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил, что в случае непредвиденных ситуаций туристам, купившим тур через агентство, не нужно будет дополнительно платить за проживание, питание и обратный билет, если их поездка задержится. По его словам, независимые путешественники несут такие расходы сами.

