Туроператоры призвали россиян отправляться на отдых через агентства

В случае непредвиденных обстоятельств туристам, оформившим поездку через агентство, не придется дополнительно оплачивать проживание, питание и обратный билет при задержках, сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. Он уточнил, что самостоятельные путешественники несут такие расходы за свой счет.

Мкртчян отметил, что часть российских туристов столкнулась с задержками не только в Объединенных Арабских Эмиратах, но и в странах Африки.

Очень многие люди летели через Эмираты дальше — в Маврикий, Сейшелы, Руанду, Танзанию и так далее. А мы все время говорим о гражданах, которые застряли в Эмиратах. У нас же в Танзании около 100 человек застряло, в Руанде — 30 человек. О них никто не говорит. Тем, кто через турагентов организовывал отдых, мы оплачиваем отель, питание и обратные билеты им будут бесплатными. Те, кто сами организовывали отдых, будут платить сами. Совет один — покупайте в турагентствах, — сказал эксперт.

Ранее Мкртчян сообщил, что до 8 марта из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию будут вывезены практически все российские туристы, которые не могут покинуть страну. Он добавил, что в ОАЭ сейчас находится около 20 тыс. граждан РФ, чьи рейсы на ближайшие даты были отменены или пропущены.

До этого стало известно, что авиасообщение между РФ и Объединенными Арабскими Эмиратами постепенно возвращается в норму, что видно из расписания онлайн-табло. Спустя несколько дней после обострения конфликта на Ближнем Востоке самолеты из Дубая снова приземлились в аэропортах Казани, Екатеринбурга, Новосибирска и московского Внуково. Еще вечером 2 марта широкофюзеляжный Boeing 787, рассчитанный примерно на 300 пассажиров, совершил посадку в московском аэропорту Шереметьево.