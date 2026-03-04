Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 11:26

Туроператоры призвали россиян отправляться на отдых через агентства

Альянс турагентств: туристам с путевками компенсируют проживание при задержках

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В случае непредвиденных обстоятельств туристам, оформившим поездку через агентство, не придется дополнительно оплачивать проживание, питание и обратный билет при задержках, сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. Он уточнил, что самостоятельные путешественники несут такие расходы за свой счет.

Мкртчян отметил, что часть российских туристов столкнулась с задержками не только в Объединенных Арабских Эмиратах, но и в странах Африки.

Очень многие люди летели через Эмираты дальше — в Маврикий, Сейшелы, Руанду, Танзанию и так далее. А мы все время говорим о гражданах, которые застряли в Эмиратах. У нас же в Танзании около 100 человек застряло, в Руанде — 30 человек. О них никто не говорит. Тем, кто через турагентов организовывал отдых, мы оплачиваем отель, питание и обратные билеты им будут бесплатными. Те, кто сами организовывали отдых, будут платить сами. Совет один — покупайте в турагентствах, — сказал эксперт.

Ранее Мкртчян сообщил, что до 8 марта из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию будут вывезены практически все российские туристы, которые не могут покинуть страну. Он добавил, что в ОАЭ сейчас находится около 20 тыс. граждан РФ, чьи рейсы на ближайшие даты были отменены или пропущены.

До этого стало известно, что авиасообщение между РФ и Объединенными Арабскими Эмиратами постепенно возвращается в норму, что видно из расписания онлайн-табло. Спустя несколько дней после обострения конфликта на Ближнем Востоке самолеты из Дубая снова приземлились в аэропортах Казани, Екатеринбурга, Новосибирска и московского Внуково. Еще вечером 2 марта широкофюзеляжный Boeing 787, рассчитанный примерно на 300 пассажиров, совершил посадку в московском аэропорту Шереметьево.

туристы
туроператоры
россияне
поездки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Когти медведя изъяли у иностранца на таможне
«Военная хитрость»: в Госдуме высмеяли идею Зеленского о буферной зоне в РФ
Песков призвал МОК прояснить позицию по отстранению россиян
Россиянка расплатилась со слепой соседкой игрушечными деньгами
Тренер рассказал, когда можно будет начать бегать на улице
Главу Бодайбо арестовали после коммунальной аварии в Приангарье
Начальник почты присваивала пенсию покойницы
Российский газовоз атаковали в Средиземном море
Раскрыта еще одна мошенническая схема с подростками
Саудиты исчерпали мощности по хранению нефти
Россиянок предупредили, чем опасен поход в баню сразу после косметолога
Погода в Москве в среду, 4 марта: весна «отменяется» из-за снегопада?
Российский газовоз атаковали в Средиземном море
Владелец красноярской стоматологии «подправил» зубы жене и попал под суд
Эмиратская авиакомпания отказалась возобновить регулярные рейсы в Дубай
Нутрициолог рассказала об особенностях рациона современных детей
Позвал греться в подъезд: сына священника обвинили в изнасиловании девочки
Жители Белгородской области попали под новый удар ВСУ
Участницу «Съезда народных депутатов» Фильченко задержали прямо в постели
Российская спортсменка разнесла ОИ в Италии за питание
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.