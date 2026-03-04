Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 12:33

«Пучина хаоса»: Захарова высказалась о действиях США и Израиля

Захарова: США и Израиль погружают Ближний Восток в пучину хаоса

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

США и Израиль своими безрассудными действиями творят произвол на Ближнем Востоке, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, из-за этого регион погружается в пучину хаоса

Своими безответственными и безрассудными действиями Вашингтон и Тель-Авив — я позволю себе это, наверное, не столь международно-правовое выражение, но четко определяющее происходящее, — творят произвол, грубо попирая нормы и принципы международного и гуманитарного права, все глубже погружая [Ближневосточный] регион в пучину хаоса, — отметила дипломат.

Ранее представитель МИД отметила, что атаки на Иран были спланированы в то время, когда западные страны имитировали готовность к диалогу с Тегераном. По ее мнению, Запад вновь применил тактику, ранее опробованную в ходе Минских соглашений. Дипломат подчеркнула, что иранская сторона не совершала никаких резких движений и не демонстрировала намерения свернуть переговоры. Это, по словам Захаровой, доказывает, что удары готовились заранее под прикрытием дипломатических консультаций.

Мария Захарова
Россия
МИД
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина пытался вывезти из России валюту в ботинке
Диетолог объяснила связь между избыточным весом и частыми инфекциями
Ровно 30 лет назад в центре Москвы убили главаря Ореховской ОПГ
В Госдуме назвали кинофильм, с которого начался распад СССР
Дроны-камикадзе ВСУ принесли смерть в Брянскую область
Захарова сравнила преступления Киева в отношении детей с наследием Эпштейна
Депутат ГД Бурляев заявил о важности возвращения кино в госсобственность
Политолог объяснил, почему лидеры ЕС не одобряют операцию Трампа в Иране
Песков назвал невозможными переговоры по ядерной стабильности без Европы
Песков раскрыл, просил ли ЕС энергоресурсы на фоне ситуации в Иране
«Важнейшее ведомство»: Путин оценит эффективность МВД
Беспилотник атаковал нефтяной завод Saudi Aramco в Саудовской Аравии
Песков назвал тему, которую Сийярто обсудит с Путиным в Кремле
«Изрядная доля правды»: Песков согласился с Макроном по важному вопросу
Песков уличил Киев в шантаже Венгрии и Словакии
Названа опасность новых американских дронов, которые атаковали Донецк
Сомнолог ответила, помогут ли носки быстрее уснуть
«Урок ждунам»: глава Крыма о задержании пособника Украины
Три человека стали жертвами аварии со снегоуборщиком
Взрыв произошел у нефтяного танкера у берегов ОАЭ
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.