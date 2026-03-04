«Пучина хаоса»: Захарова высказалась о действиях США и Израиля Захарова: США и Израиль погружают Ближний Восток в пучину хаоса

США и Израиль своими безрассудными действиями творят произвол на Ближнем Востоке, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, из-за этого регион погружается в пучину хаоса

Своими безответственными и безрассудными действиями Вашингтон и Тель-Авив — я позволю себе это, наверное, не столь международно-правовое выражение, но четко определяющее происходящее, — творят произвол, грубо попирая нормы и принципы международного и гуманитарного права, все глубже погружая [Ближневосточный] регион в пучину хаоса, — отметила дипломат.

Ранее представитель МИД отметила, что атаки на Иран были спланированы в то время, когда западные страны имитировали готовность к диалогу с Тегераном. По ее мнению, Запад вновь применил тактику, ранее опробованную в ходе Минских соглашений. Дипломат подчеркнула, что иранская сторона не совершала никаких резких движений и не демонстрировала намерения свернуть переговоры. Это, по словам Захаровой, доказывает, что удары готовились заранее под прикрытием дипломатических консультаций.