«Изрядная доля правды»: Песков согласился с Макроном по важному вопросу Песков согласился с Макроном в вопросе ядерного сдерживания

Краеугольным камнем глобальной безопасности было и остается ядерное сдерживание, заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что в этом вопросе позиция французского президента Эммануэля Макрона, представившего обновленную ядерную доктрину Парижа, справедлива, передает РИА Новости.

Доля правды здесь есть — и изрядная доля правды. Действительно, ядерное сдерживание остается краеугольным камнем глобальной безопасности, — подчеркнул Песков.

Ранее Макрон заявил, что Франция увеличит объем своего ядерного потенциала. По его словам, Париж должен «мыслить в вопросах сдерживания в масштабах всего европейского континента». При этом глава государства подчеркнул, что страна перестанет делиться информацией о точном количестве боеголовок.

Между тем председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что Франция может передать ядерное оружие другим странам Евросоюза. Он отметил, что Россия тщательно отслеживает шаги европейских политиков, касающиеся ядерного вооружения.