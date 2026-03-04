Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 14:07

Власти сообщили о работе ПВО в Белгородской области

Гладков: система ПВО сработала в Белгороде

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским округом, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, предварительно, пострадавших нет.

Над Белгородом и Белгородским округом сработала наша система ПВО. Предварительно, пострадавших нет. Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется, — написал Гладков.

Ранее сообщалось, что в Волгограде зафиксирована вторая волна взрывов. В городе по беспилотным летательным аппаратам Вооруженных сил Украины работают силы противовоздушной обороны. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого сообщалось, что дежурные системы ПВО сбили пять украинских беспилотников самолетного типа. В частности, четыре БПЛА уничтожили в Белгородской области и еще один — в Курской области. Работа по перехвату и ликвидации была проведена 3 марта в период с 08:00 до 16:00 по московскому времени. Жителей призывают сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинский дрон-камикадзе атаковал жилой дом в селе Случевск. По его словам, никто не пострадал. Губернатор добавил, что ВСУ также атаковали поселок Запесочье. В результате удара был поврежден автомобиль местного жителя, однако, как и в другом случае, обошлось без раненых.

ПВО
атаки ВСУ
Белгородская область
Вячеслав Гладков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житель Саратова пытался дать взятку овцами полицейскому
Матвиенко высказалась об отказе от клеток в судах
Утонувший в бассейне ребенок внезапно ожил спустя пять часов
Генералы похитили у ВСУ топливо на полмиллиона долларов
«Дешевые спектакли»: в России резко осудили постановочные свадьбы в школах
Иран обрубил продуктовый экспорт в Россию
Премьер Испании сравнил действия США на Ближнем Востоке с русской рулеткой
Президент Азербайджана посетил посольство Ирана в Баку
Угрозы Зеленского вынудили Венгрию принять одно решение
Захарова призвала наказать осквернивших советский мемориал в Норвегии
«Прирост до трех сантиметров»: сугробы в Москве станут еще выше
Лор оценила риск массовой глухоты подростков из-за громкой музыки
Экономист раскрыл неприятные последствия роста цен на газ для Евросоюза
Жители района Роста в Мурманске остались без электричества
Российский призер Олимпиады — 2026 взял золото на чемпионате Европы
Стало известно о переносе церемонии прощания с Хаменеи
Путин указал на рост числа экстремистских преступлений за год
Пьяный россиянин забрался в закрытый ТЦ и уснул на полу
Путин подвел итоги работы МВД за 2025 год
Путин потребовал вывести борьбу с незаконной миграцией на новый уровень
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.