Власти сообщили о работе ПВО в Белгородской области

Над Белгородом и Белгородским округом сработала наша система ПВО. Предварительно, пострадавших нет. Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется, — написал Гладков.

Ранее сообщалось, что в Волгограде зафиксирована вторая волна взрывов. В городе по беспилотным летательным аппаратам Вооруженных сил Украины работают силы противовоздушной обороны. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого сообщалось, что дежурные системы ПВО сбили пять украинских беспилотников самолетного типа. В частности, четыре БПЛА уничтожили в Белгородской области и еще один — в Курской области. Работа по перехвату и ликвидации была проведена 3 марта в период с 08:00 до 16:00 по московскому времени. Жителей призывают сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинский дрон-камикадзе атаковал жилой дом в селе Случевск. По его словам, никто не пострадал. Губернатор добавил, что ВСУ также атаковали поселок Запесочье. В результате удара был поврежден автомобиль местного жителя, однако, как и в другом случае, обошлось без раненых.