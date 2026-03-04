Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 14:56

Такер Карлсон потерял груз снюса на миллионы долларов

У Такера Карлсона украли снюс на $7,9 млн

Такер Карлсон Такер Карлсон Фото: Ron Sachs/CNP for NY Post/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Американский журналист Такер Карлсон лишился 378 тыс. банок снюса стоимостью около $7,9 млн (612 млн рублей), которые хранились на его складе в Южной Калифорнии, сообщает таблоид TMZ. Злоумышленник проник в помещение, предъявив поддельные документы сотрудника, после чего погрузил товар в грузовик и скрылся в направлении Кентукки.

Пострадавший объявил награду в $100 тыс. (7,7 млн рублей) за информацию о точном местонахождении похищенной партии. Полиция ведет расследование инцидента.

Ранее в пресс-службе подмосковного главка Росгвардии сообщили о задержании трех участников организованной преступной группы, подозреваемых в хищении имущества на сумму более 10 млн рублей. Злоумышленники разбили стекло автомобиля у торгового центра на Каширском шоссе и похитили портфель с деньгами и ценностями.

Кроме того, в пресс-службе суда Благовещенска сообщили о вынесении приговора матери и дочери, трижды ограбившим один и тот же супермаркет в сентябре 2025 года в течение 10 дней. Старшая осуждена к 200 часам обязательных работ, младшая получила два с половиной года условно с испытательным сроком на два года, сумма ущерба составила 10 тыс. рублей.

Употребление наркотиков вредит вашему здоровью.

Такер Карлсон
снюс
кражи
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе заявили о подготовке Ирана к получению российских истребителей
Люди мерзнут из-за жадности застройщиков: Хованская о скачках тарифов ЖКХ
Возвращение империи и царя: шок-пророчества Жириновского о будущем России
Конкурс «Мисс БРИКС» в Казани: фото самых ярких девушек и народных узоров
Мэру Гюмри продлили арест по делу о взятке
Эксперт поддержал идею Бастрыкина о конфискации имущества у взяточников
Путин указал на одну общенациональную задачу
«Руку, уши и глаз сожгла в печке»: мать кормила сына трупом подруги
Стало известно состояние экипажа атакованного Киевом газовоза
Раскрыты подробности атаки подлодки на иранский фрегат у Шри-Ланки
Диетолог перечислила полезные сладкие подарки на 8 Марта
Диетолог раскрыла, какие привычки чаще всего приводят к ожирению
Американский доброволец ВС РФ оценил политику Евросоюза по Украине
Стало известно о пострадавших моряках при атаке на газовоз России
В поселке Знаменском под Краснодаром нашли обломки беспилотника
Онищенко заметил разницу в сезонной депрессии среди женщин и мужчин
Глава МВД заявил о колоссальной текучке кадров
Бывший водитель лидера ОПГ доказал невиновность в убийстве через суд
Хирург рассказал, насколько эффективны уколы для похудения
Стали известны подробности о затонувшем у Шри-Ланки иранском фрегате
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.