Такер Карлсон потерял груз снюса на миллионы долларов

Американский журналист Такер Карлсон лишился 378 тыс. банок снюса стоимостью около $7,9 млн (612 млн рублей), которые хранились на его складе в Южной Калифорнии, сообщает таблоид TMZ. Злоумышленник проник в помещение, предъявив поддельные документы сотрудника, после чего погрузил товар в грузовик и скрылся в направлении Кентукки.

Пострадавший объявил награду в $100 тыс. (7,7 млн рублей) за информацию о точном местонахождении похищенной партии. Полиция ведет расследование инцидента.

Ранее в пресс-службе подмосковного главка Росгвардии сообщили о задержании трех участников организованной преступной группы, подозреваемых в хищении имущества на сумму более 10 млн рублей. Злоумышленники разбили стекло автомобиля у торгового центра на Каширском шоссе и похитили портфель с деньгами и ценностями.

Кроме того, в пресс-службе суда Благовещенска сообщили о вынесении приговора матери и дочери, трижды ограбившим один и тот же супермаркет в сентябре 2025 года в течение 10 дней. Старшая осуждена к 200 часам обязательных работ, младшая получила два с половиной года условно с испытательным сроком на два года, сумма ущерба составила 10 тыс. рублей.

