Стало известно об отчаянной попытке Карлсона предотвратить войну с Ираном Аналитик Наполитано: Карлсон пытается отговорить Трампа от войны с Ираном

Американский журналист Такер Карлсон всеми силами пытается отговорить президента США Дональда Трампа от войны с Ираном, заявил в беседе с ТАСС аналитик и блогер Эндрю Наполитано. По его словам, журналист предпринял «последнюю отчаянную попытку».

Мой друг и бывший коллега [на телеканале] Fox [News] Такер Карлсон находится <...> с президентом, предпринимая последнюю отчаянную попытку отговорить его от войны с Ираном, — подчеркнул собеседник агентства.

При этом Наполитано считает, что новое применение военной силы Вашингтоном против Тегерана фактически предрешено. Речь теперь идет лишь о том, насколько масштабной окажется эта военная кампания, уточнил блогер. По его мнению, из-за внешнего давления со стороны еврейской общины Трамп чувствует, что обязан «нажать на курок».

Ранее отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис предположил, что Вашингтон может использовать три сценария нападения на Тегеран. Первый сценарий — «бесконтактный». Это кибератаки, информационная война и радиочастотное оружие для выведения из строя микрочипов в иранских вооружениях.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна переживает сложные дни и готова к любому развитию событий, включая военное противостояние с Ираном. Он предупредил Тегеран, что любая атака на Израиль встретит ответ невиданной силы.