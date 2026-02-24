Трамп решил за губернатора Калифорнии, что тот выбыл из президентской гонки

Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом выбыл из президентской гонки, написал в социальной сети Truth Social президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он также оскорбил главу штата, назвав его Ньюскамом (от английского слова scam, «мошенничество»).

Гэвин Ньюскам только что выбыл из президентской гонки, — говорится в сообщении.

При этом вопрос о выдвижении кандидатуры Ньюсома на пост американского президента до сих пор остается открытым. Официально губернатор пока не подтверждал участие в выборах, которые пройдут в 2028 году. Сам Ньюсом отмечал, что сперва хочет посоветоваться с семьей.

Ранее Трамп признал, что не знает, как долго еще пробудет у власти. Хозяин Белого дома посетовал, что у него слишком много врагов, которые хотели бы от него избавиться.

