24 февраля 2026 в 07:45

Трамп решил за губернатора Калифорнии, что тот выбыл из президентской гонки

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом выбыл из президентской гонки, написал в социальной сети Truth Social президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он также оскорбил главу штата, назвав его Ньюскамом (от английского слова scam, «мошенничество»).

Гэвин Ньюскам только что выбыл из президентской гонки, — говорится в сообщении.

При этом вопрос о выдвижении кандидатуры Ньюсома на пост американского президента до сих пор остается открытым. Официально губернатор пока не подтверждал участие в выборах, которые пройдут в 2028 году. Сам Ньюсом отмечал, что сперва хочет посоветоваться с семьей.

Ранее Трамп признал, что не знает, как долго еще пробудет у власти. Хозяин Белого дома посетовал, что у него слишком много врагов, которые хотели бы от него избавиться.

Трамп также обратился к Ирану с прямым предупреждением накануне дипломатической встречи 26 февраля в Женеве. Он призвал Тегеран к заключению соглашения, пригрозив серьезными последствиями в случае отказа от сделки.

