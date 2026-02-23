Трамп высказался о своем туманном будущем на посту президента Трамп пожаловался на большое количество врагов, которые хотят его убрать

Президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме, заявил, что не знает, как долго еще пробудет у власти. Республиканец посетовал, что у него слишком много врагов, которые хотели бы от него избавиться.

Я не знаю, как долго еще буду здесь. Похоже, у меня слишком много врагов, которые хотят меня убрать, не так ли? — отметил Трамп.

Ранее американский президент сообщил, что не обязан получать одобрение Конгресса для введения импортных пошлин. До этого он вразрез решению Верховного суда увеличил глобальные пошлины с 10 до 15%. Трамп также пояснил, что теперь может делать «ужасные вещи» с другими странами благодаря торговым лицензиям. По его словам, Верховный суд страны «совершенно случайно» предоставил ему еще больше полномочий и силы.

До этого появилась информация, что повышение США импортных пошлин с 10 до 15% обойдется мировым поставщикам в астрономическую сумму. Дополнительные расходы иностранных экспортеров превысят $160 млрд (14 трлн рублей) в год.

Тем временем Евросоюз потребовал от США неукоснительно соблюдать условия торгового соглашения. Европейцы призывают Вашингтон не вводить «глобальные пошлины» после решения американского Верховного суда.