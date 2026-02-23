Зимняя Олимпиада — 2026
23 февраля 2026 в 23:29

Трамп высказался о своем туманном будущем на посту президента

Трамп пожаловался на большое количество врагов, которые хотят его убрать

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме, заявил, что не знает, как долго еще пробудет у власти. Республиканец посетовал, что у него слишком много врагов, которые хотели бы от него избавиться.

Я не знаю, как долго еще буду здесь. Похоже, у меня слишком много врагов, которые хотят меня убрать, не так ли? отметил Трамп.

Ранее американский президент сообщил, что не обязан получать одобрение Конгресса для введения импортных пошлин. До этого он вразрез решению Верховного суда увеличил глобальные пошлины с 10 до 15%. Трамп также пояснил, что теперь может делать «ужасные вещи» с другими странами благодаря торговым лицензиям. По его словам, Верховный суд страны «совершенно случайно» предоставил ему еще больше полномочий и силы.

До этого появилась информация, что повышение США импортных пошлин с 10 до 15% обойдется мировым поставщикам в астрономическую сумму. Дополнительные расходы иностранных экспортеров превысят $160 млрд (14 трлн рублей) в год.

Тем временем Евросоюз потребовал от США неукоснительно соблюдать условия торгового соглашения. Европейцы призывают Вашингтон не вводить «глобальные пошлины» после решения американского Верховного суда.

