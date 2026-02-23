Зимняя Олимпиада — 2026
Евросоюз осмелился «взбунтоваться» после новых пошлин США

Reuters: Еврокомиссия потребовала от США соблюдать условия торгового соглашения

Евросоюз потребовал от США неукоснительно соблюдать условия торгового соглашения, сообщает американское агентство Reuters со ссылкой на заявление ЕК. Европейцы призывают Вашингтон не вводить «глобальные пошлины» после решения американского Верховного суда.

Еврокомиссия потребовала от Соединенных Штатов придерживаться условий торгового соглашения между ЕС и США, достигнутого в прошлом году, после того как Верховный суд США отменил глобальные пошлины президента Дональда Трампа, а он в ответ ввел новые пошлины по всем странам, — говорится в материале.

В Брюсселе настаивают, чтобы европейские товары продолжали пользоваться наиболее конкурентоспособными условиями без повышения пошлин сверх согласованного потолка. В Еврокомиссии подчеркнули, что непредсказуемые тарифные решения дестабилизируют рынки и подрывают доверие к международной торговле.

Ранее Трамп заявил, что теперь может делать «ужасные вещи» с другими странами благодаря торговым лицензиям. По его словам, Верховный суд США «совершенно случайно» предоставил ему еще больше полномочий и силы. До этого ведомство вынесло решение по импортным пошлинам Трампа — в инстанции решили, что существующий закон не наделяет президента полномочиями вводить их единолично.

