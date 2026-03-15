15 марта 2026 в 22:14

Командир ВСУ нанял певицу для восхваления себя на фоне гибели солдат

Командир 225-го полка ВСУ нанял певицу для восхваления себя и командования

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Командир 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олег Ширяев нанял украинскую певицу для исполнения песен в свою честь, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. По данным источника, Ширяев привлек известную исполнительницу Ярославу Руденко.

В частности, Ширяев нанял известную на Украине певицу Ярославу Руденко для исполнения песен, героизирующих его «скромную» персону и командование всего 225-го отдельного штурмового полка, — сказано в сообщении.

По данным источника, командование полка обвиняют в массовой гибели мобилизованных. При этом Ширяев вложил средства в собственную политическую кампанию.

Ранее сообщалось, что командование 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ специально занижает реальные потери подразделения в Харьковской области, заявил источник в российских силовых структурах. По его словам, на данном участке фронта действуют группировки войск «Запад» и «Север».

Кроме того, ВС РФ во время боевого дежурства сбили барражирующий боеприпас американского производства Switchblade. Инцидент произошел после того, как расчет зенитно-ракетного комплекса «Тор-М1» выполнил стрельбы и переместился в укрытие. Экипаж по характерному звуку в небе понял, что их обнаружил противник.

