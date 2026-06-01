01 июня 2026 в 10:36

Путин поручил ускорить строительство ледоколов

Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить финансирование строительства пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов, сообщается на сайте Кремля. Также он предложил изучить возможность предоставления государственных гарантий по привлекаемым средствам.

Обеспечить необходимое финансирование (в первую очередь внебюджетное) строительства пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 и многофункционального судна атомного технологического обслуживания <...>, рассмотреть вопрос о предоставлении государственных гарантий привлекаемого в 2026–2027 годах финансирования, включая уплату процентов, — говорится в документе.

Ранее американский лидер Дональд Трамп во время речи перед выпускниками Академии береговой охраны подчеркнул критическое отставание США в сфере ледокольного флота. Он охарактеризовал положение дел как «просто глупое», отметив, что Россия располагает 48 ледоколами, а Соединенные Штаты — всего одним, и тот уже устарел.

