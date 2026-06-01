В Москве стартовал проект «Цирковые дивертисменты»

На Фестивальной площади парка «Сокольники» открылся цирк шапито, где будут демонстрироваться уникальные шоу-программы Большого Московского цирка. Каждую неделю с четверга по воскресенье до 6 сентября в рамках проекта «Лето в Москве» пройдут представления, организованные артистами Эдгардом и Аскольдом Запашными.

Мы поделили наш проект на две части, две программы, неповторимые по артистическому составу и содержанию. Артисты Большого Московского цирка, а это более 130 профессионалов, — наш первый состав, элита, представители многих жанров циркового искусства, победители международных фестивалей, рекордсмены Книги Гиннесса, будут сменять друг друга. Шоу включают в себя лучшие номера из нашего репертуара, сочетающие вековые традиции с современными сценическими решениями, — рассказал Эдгард Запашный.

Первая программа «Цирковая мистерия: хранители чудес» (до 12 июля) включает 11 ярких номеров: аттракционы с хищниками, воздушные гимнасты, акробатика, эквилибр и клоунада. Вторая программа «Огни большого цирка» (16 июля — 6 сентября) состоит из 15 номеров с участием 70 артистов. В программе классические и уникальные номера: выступления с экзотическими животными, экстремальная акробатика, сложные эквилибристические композиции и конно‑акробатика.

