01 июня 2026 в 11:45

В МИД перечислили страны, где Россия откроет диппредставительства

МИД России откроет дипмиссии на Коморах, в Того и Либерии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россия откроет дипломатические миссии на Коморских Островах, в Гамбии, Либерии и Того, сообщил ТАСС глава департамента Африки МИД РФ Анатолий Башкин. В Гамбии уже приняты все решения и назначен посол, на Коморах он почти утвержден, аналогичная ситуация с Того, добавил дипломат.

Мы, во-первых, уже многое все открыли. И в планах у нас практическая реализация — Коморские Острова. Физическое открытие посольства в Гамбии и в проработке — Либерия, — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров положительно отозвался о решении ряда африканских стран открыть свои посольства в Москве. В частности, он анонсировал дипломатические миссии в Гамбии, на Коморских Островах, Того и Либерии. По его словам, власти РФ окажут всяческое содействие.

Кроме того, президент России Владимир Путин направил поздравления африканским лидерам по случаю Дня Африки. В своем послании он отметил весомую роль континента в глобальной политике, а также достижения африканских государств в социально-экономическом развитии.

Власть
Россия
Африка
МИД РФ
посольства
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Вместо надоевших сырников и оладей беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
