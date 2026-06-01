«Как огурчик»: политолог о том, зачем СМИ раздувают слухи о болезнях Трампа

Демократы намерены дискредитировать президента США Дональда Трампа с помощью слухов о его болезнях, используя зеркальную стратегию республиканцев, которые критиковали экс-главу Белого дома Джо Байдена, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. Так он прокомментировал слухи о якобы «отфильтрованном» медосмотре лидера Соединенных Штатов. По словам политолога, вслед за одним изданием к раскручиванию этой истории подключатся другие.

Слухи о плохом самочувствии Трампа надо интерпретировать в контексте внутриполитической борьбы. Демократы взяли ту же зеркальную стратегию, какой пользовались республиканцы, критикуя Байдена за его «причуды» по состоянию здоровья. Трамп троллил его. То же самое сейчас повторяется и с действующим президентом США. Думаю, вслед за одним изданием подключатся другие. Они попытаются дискредитировать Трампа через историю с болезнями, которые пытаются скрыть. Понятно, что глава Белого дома уже в возрасте, здоровье у него не как в молодости. Даже если сравнивать Трампа с Байденом, то первый выглядит как огурчик. Но демократы будут хвататься за любые мелочи — в частности, за отсутствие анализов, — высказался Блохин.

Он добавил, что в реальности абсолютно здоровых президентов не бывает. По словам политолога, например, у экс-лидера США Джорджа Буша — младшего были проблемы с алкоголем.

Лидер страны должен быть чуть ли не суперменом, здоровым. Но в реальности бывает ли это так? Например, у Буша-младшего были проблемы с алкоголизмом в молодости. 40-й президент США Рональд Рейган вообще страдал болезнью Альцгеймера. Так что отсутствие анализов у Трампа — это еще одна попытка дискредитировать его и республиканцев в целом, — заключил Блохин.

Ранее врач Трампа Шон Барбабелла заявил, что у президента США отличное состояние здоровья. По словам доктора, у американского лидера сильные легкие и сердце. Он добавил, что когнитивные показатели Трампа хорошие.

