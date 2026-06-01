ВСУ атаковали автомобиль МЧС в одном из российских регионов

Беспилотник ВСУ атаковал пожарную автоцистерну в ЛНР, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России в МАКСе. Там отметили, что в результате удара спасатели не пострадали. В ведомстве уточнили, что левая сторона машины получила повреждения.

Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил, что сотрудник скорой помощи получил ранения в результате атаки ВСУ на регион. По его словам, под удар попал автомобиль, который сопровождал бригаду медиков. Машина двигалась в поселок Старый Ропск, где требовалась помощь пострадавшей женщине.

Кроме того, БПЛА ВСУ самолетного типа ударили по рейсовому автобусу в городе Рубежное в ЛНР. Транспортное средство получило повреждения, пострадавших нет.

До этого украинская сторона атаковала медико-санитарные части Энергодара. Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук заявил, что МАГАТЭ известили об этом ударе. Повреждения получили автомобили скорой помощи и машина МЧС.