31 мая 2026 в 18:57

Беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус в российском регионе

Украинский БПЛА атаковал рейсовый автобус в Рубежном в ЛНР

Фото: Социальные сети
БПЛА ВСУ самолетного типа ударили по рейсовому автобусу в городе Рубежном Луганской Народной Республики, сообщила пресс-служба правительства ЛНР в канале на платформе МАКС. Транспортное средство получило повреждения, пострадавших нет. На месте удара работали сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб региона.

31 мая около 11:10 мск БПЛА самолетного типа нанес удар по рейсовому автобусу Старобельск — Москва в районе улицы Восточной города Рубежного. В салоне находились 11 пассажиров. К счастью, никто не пострадал. В результате атаки повреждена задняя часть автобуса, пробит радиатор. Возгорания не допущено, — сказано в сообщении.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал удар ВСУ по ЛНР терактом загнанных как крыс нацистов. По словам дипломата, наказание за военные преступления будет неотвратимым.

До этого заместитель министра здравоохранения России Андрей Плутницкий заявил, что ВСУ применяли боеприпасы с фосфором при атаке на карету скорой помощи Новоайдарской больницы в ЛНР в 2023 году. Он напомнил, что в результате трагедии погибли 14 человек, а еще 24 получили травмы.

