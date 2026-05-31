31 мая 2026 в 18:54

Умер «голос снукера» в России

Скончался спортивный комментатор Владимир Синицын

Умер спортивный комментатор и «голос снукера» в России Владимир Синицын, сообщает Telegram-канал «Телеспортивные бредни» со ссылкой на источники. Ему было 74 года. Причины смерти журналиста не уточняются.

Синицын родился в 1952 году в Калининской области (сейчас Тверская), но с трех лет постоянно жил в Риге. Окончил Рижский политехнический институт и Латвийский государственный университет по специальности «Журналистика». Работал спортивным комментатором на латвийском телевидении, в газетах и журналах, а также на ТВ в США.

Синицын был известен как комментатор снукера и покера на русскоязычном Eurosport с 2000 года. Он являлся судьей международной категории по снукеру, первым президентом Федерации бильярда Латвии (1989) и первым чемпионом Латвии по снукеру (1995). В 2008 году комментировал церемонию открытия Олимпиады в Пекине.

Ранее на 76-м году жизни скончался телеведущий Владимир Молчанов. За последний год он несколько раз попадал в больницу. Молчанов за 2025 год был госпитализирован пять раз с резкими болями в животе — последний раз зимой. Летом медики подозревали у него желудочно-кишечное кровотечение.

