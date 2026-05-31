31 мая 2026 в 18:52

Власти страны ЕС решили «слить» оборонное предприятие

ČTK: Чехия продает производителя взрывчатки Semtex

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Власти Чехии рассматривают возможность продажи оборонной компании Explosia, производящей боеприпасы и взрывчатку Semtex, цена сделки может составить 15–17 млрд крон (51–58 млрд рублей), сообщило агентство ČTK со ссылкой на вице-премьера Карела Гавличека. На предприятие претендуют шесть фирм, включая Colt CZ Group SE и французскую Eurenco.

Общая стоимость продажи может составить около 15–17 млрд крон. Этот год идеально подходит для сделки, поскольку госкомпания имеет хорошие объемы продаж и, следовательно, высокую стоимость, — говорится в сообщении.

Ранее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил на конференции в Варшаве, что страна планирует довести численность своих вооруженных сил до 500 тыс. человек. К 2030 году, по его словам, армия должна стать крупнейшей и самой технически оснащенной в Европе.

Кроме того, глава военного ведомства Франции Катрин Вотрен заявила на сингапурском форуме «Диалог Шангри-Ла», что Париж уже более шести десятилетий опирается в вопросах безопасности на собственные силы — ядерный арсенал и национальную армию, а не только на сотрудничество с Вашингтоном. За десяток лет оборонные расходы страны, по ее словам, выросли вдвое.

Европа
Чехия
оборонные компании
торги
