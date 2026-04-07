«Действия против войны»: в стране ЕС вывели из строя оружейные заводы Во Франции подожгли электроустановки для оружейных заводов

Неизвестные подожгли ряд электроустановок в префектуре Шер в центре Франции, снабжающих энергией оружейные предприятия страны, сообщила газета Le Figaro. Злоумышленники пытались повредить трансформаторы и опоры линий электропередач в населенных пунктах Бурж, Ла-Шапель-Сен-Урсен и Сен-Флоран-сюр-Шер. На месте происшествия обнаружили граффити с надписью «Действия против войны».

Эти объекты обеспечивают электроэнергией множество оружейных заводов региона, — сказано в материале.

Из-за поджогов около три тысячи домов остались без электричества. По подсчетам властей префектуры, ущерб оценили в несколько миллионов евро, а ремонтные работы могут занять месяцы. Спасательные работы на данный момент завершены, отметили в пресс-службе Шер.

Ранее на чешском оборонном предприятии в городе Пардубице произошел поджог, приведший к масштабному возгоранию. Ответственность за диверсию взяла на себя группировка, именующая себя «Фракция Землетрясения». Сообщается, что данный объект был аффилирован с израильской корпорацией Elbit Systems.