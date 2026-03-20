20 марта 2026 в 19:42

Подпольщики устроили пожар на чешском оборонном заводе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На чешском оборонном объекте в Пардубице, был совершен поджог, вызвавший сильный пожар, сообщает издание Novinky. Ответственность за акцию взяла на себя группа, называющая себя «Фракция Землетрясения».

Как сообщается, предприятие было связано с израильской компанией Elbit Systems. Подпольщики заявили, что считают этот объект частью израильской военной промышленности. Правоохранители считают, что за неизвестной террористической группировкой может стоять одна из иностранных разведок.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина пытался поджечь ограждение строительной площадки, примыкающей к Ведомству федерального канцлера ФРГ в Берлине. Отмечается, что пожар быстро потушили, пострадавших не было.

До этого мощный пожар в центре Глазго привел к обрушению купола исторического здания. Огонь вспыхнул в магазине вейпов рядом с центральным железнодорожным вокзалом и быстро перекинулся на соседние помещения, уничтожив кафе и парикмахерскую. Инцидент произошел на пересечении улиц Юнион-стрит и Гордон-стрит.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пиар-цели»: Трамп высмеял Украину после слов о помощи с Ираном
Захарова обвинила Киев в снабжении нелегальных рынков вооружений
УПЦ, предательство, анафема: как Филарет стал профессиональным раскольником
Трамп напугал японцев, удары по Тегерану, энцефалит без укуса: что дальше
Экс-олигарха оставили под стражей в Молдавии
Самолет европейского премьер-министра развернулся из-за угрозы теракта
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
«Хватит безумия!»: в бундестаге потребовали нефть и газ из России
«Что у него в оранжевой голове?»: Трампа высмеяли после слов о Перл-Харборе
Политолог назвал самого переоцененного мирового лидера
Стало известно, когда Фрейндлих вернется на сцену БДТ
«Не скрывает нацистского прошлого»: в Совфеде назвали худшего политика ЕС
ЦАХАЛ отчитался об убийстве высокопоставленного иранского офицера
«Довели до кризиса»: в Госдуме назвали главных «вредителей» в Евросоюзе
В полиции опровергли одно заявление Лерчек
США сняли санкции с двух россиян
Украина открестилась от проведения выборов в этом году
Что известно о сроках выбора нового руководства ЦИК
Школьник и стриптизер пойманы на расчлененке: главные ЧП недели
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

