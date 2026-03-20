Подпольщики устроили пожар на чешском оборонном заводе

На чешском оборонном объекте в Пардубице, был совершен поджог, вызвавший сильный пожар, сообщает издание Novinky. Ответственность за акцию взяла на себя группа, называющая себя «Фракция Землетрясения».

Как сообщается, предприятие было связано с израильской компанией Elbit Systems. Подпольщики заявили, что считают этот объект частью израильской военной промышленности. Правоохранители считают, что за неизвестной террористической группировкой может стоять одна из иностранных разведок.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина пытался поджечь ограждение строительной площадки, примыкающей к Ведомству федерального канцлера ФРГ в Берлине. Отмечается, что пожар быстро потушили, пострадавших не было.

До этого мощный пожар в центре Глазго привел к обрушению купола исторического здания. Огонь вспыхнул в магазине вейпов рядом с центральным железнодорожным вокзалом и быстро перекинулся на соседние помещения, уничтожив кафе и парикмахерскую. Инцидент произошел на пересечении улиц Юнион-стрит и Гордон-стрит.