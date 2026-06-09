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09 июня 2026 в 05:45

Стало известно, на чем россияне не готовы экономить ради квартиры

Топ-менеджер Ханнанова: россияне не готовы откладывать свадьбу ради квартиры

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Россияне не готовы откладывать свадьбу с целью экономии средств для приобретения квартиры, заявила NEWS.ru вице-президент по продажам ГК «Гранель» Элина Ханнанова. В то же время, по ее словам, чаще всего граждане отказываются от автомобилей в пользу покупки жилья.

Отказ от автомобиля оказался самым распространенным видом экономии ради покупки жилья, разделив первое место с переносом отпусков. Личный транспорт для многих россиян — символ статуса и свободы, но сегодня жилье перевешивает. Гендерный срез показывает, что мужчины значительно чаще женщин жертвуют машиной — 15% против 10% соответственно. Замыкают тройку отказы от покупки земельного участка или загородного строительства — 8%. Меньше всего опрошенных готовы поступаться походами в рестораны и салоны красоты: на это пошли лишь 4%. Но ни один из респондентов не готов отложить свадьбу ради покупки жилья, — поделилась Ханнанова.

Она подчеркнула, что в городах-миллионниках отказ от автомобиля является более значимым шагом, чем в Москве, где транспортная инфраструктура развита лучше. По словам топ-менеджера, этот тренд подкрепляется высоким спросом на жилье, расположенное рядом с метро. Эксперт отметила, что данная тенденция будет усиливаться, пока ключевая ставка остается высокой.

Возрастной анализ добавляет нюансов. Самый высокий процент отказов от автомобиля — в группе 29–38 лет (17%). Это как раз возраст активного создания семьи, когда вопрос собственного жилья становится критическим, а старая машина еще может работать пару лет. Среди самых молодых (18–28 лет) этот показатель ниже (11%) — у них часто еще нет авто. Люди старше 46 лет жертвуют машиной реже всего (9,5%), что логично: их автопарк сформирован, а ипотечные обязательства у многих уже закрыты, — добавила Ханнанова.

Она заключила, что 23% из тех, кто пожертвовал машиной, также отказались от отпуска, а 12% — от покупки земельного участка. По словам эксперта, это свидетельствует о комплексной стратегии: люди не просто меняют транспорт на метро, а пересматривают весь семейный бюджет, чтобы обзавестись собственными квадратными метрами.

Ранее директор по маркетингу Екатерина Балон заявила, что россияне все чаще берутся за ремонт самостоятельно. По ее словам, эта тенденция связана не только с экономией, но и с желанием проявить креативность.

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