10 марта 2026 в 16:49

Мужчина пытался устроить пожар рядом с резиденцией канцлера ФРГ

Полиция сообщила о попытке поджога ограды рядом с резиденцией канцлера ФРГ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Неизвестный мужчина пытался поджечь ограждение строительной площадки, примыкающей к Ведомству федерального канцлера ФРГ в Берлине, передает ТАСС. Отмечается, что пожар быстро потушили, пострадавших не было.

В полиции сообщили, что огонь повредил один из кабелей и часть ограждения. Злоумышленник скрылся с места преступления на электросамокате.

Ранее сообщалось, что житель Белгородской области подозревается в поджоге тепловоза на станции Старый Оскол. Сотрудники Старооскольского линейного отдела полиции задержали 28-летнего мужчину, он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело о теракте.

До этого на севере Москвы 14-летний подросток поджег банковское отделение. Из здания вывели 12 посетителей и сотрудников, пострадавших нет, огнем повреждены банкомат и стена. Прибывшие на вызов стражи порядка задержали юного поджигателя.

Также в Новосибирске суд огласил приговор двум подросткам из Омской области за поджог вертолета Ми-8 на военном аэродроме Омск-Северный в сентябре 2024 года. Молодым людям назначено наказание в виде семи и семи с половиной лет лишения свободы соответственно.

