Суд поставил точку в громком деле о поджоге вертолета подростками Двух подростков осудили за поджог вертолета Ми-8 на авиабазе в Омске

Второй Восточный окружной военный суд в Новосибирске вынес обвинительный приговор двум несовершеннолетним жителям Омской области за поджог вертолета Ми-8 на территории военного аэродрома «Омск-Северный» в сентябре 2024 года, передает ТАСС. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 и 7,5 лет соответственно.

Фигуранты признаны виновными в совершении преступления <...>. Одному из фигурантов назначено наказание в виде 7 лет, другому — 7,5 лет лишения свободы с содержанием в воспитательной колонии до совершеннолетия, затем в колонии общего режима с возмещением ущерба Министерству обороны РФ в размере 668 млн рублей в солидарном порядке, — сказано в решении суда.

Двое подростков 2008 года рождения ночью проникли на охраняемую территорию аэродрома. Злоумышленники использовали самодельную зажигательную смесь для поджога вертолета Ми-8. Оперативные мероприятия позволили задержать их в течение первых суток после совершения преступления. На допросе фигуранты дела полностью признали свою вину.

Несовершеннолетние действовали по заданию неизвестного лица. Связь с куратором поддерживалась через мессенджер Telegram. Неизвестный пообещал им вознаграждение в размере $20 тыс. (1,5 млн рублей). Сам процесс поджога был заснят подростками на камеру мобильного телефона. Однако обещанные деньги так и не были переведены исполнителям.

