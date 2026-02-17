Перехваченный на границе россиянин получил 20 лет колонии Суд приговорил жителя Улан-Удэ к 20 годам колонии по делу о госизмене

Второй Восточный окружной военный суд приговорил жителя Улан-Удэ к 20 годам лишения свободы за государственную измену и покушение на участие в деятельности террористической организации, сообщила прокуратура Бурятии. Первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. рублей и с ограничением свободы на срок один год и шесть месяцев, — говорится в сообщении.

Установлено, что в декабре 2022 года мужчина перевел около $3 тыс. (230 тыс. рублей) на счет иностранного гражданина для оказания финансовой помощи ВСУ. Кроме того, он неоднократно контактировал с представителями Украины для вступления в террористическую организацию. Довести задуманное до конца подсудимый не смог — его задержали на границе при попытке покинуть страну.

Ранее жителя Краснодара задержали по подозрению в сборе и передаче сведений об участниках СВО спецслужбам Украины. Он был администратором чата в Telegram, в котором состояли представители Киева. Мужчина публиковал там персональные данные военнослужащих Минобороны РФ.