17 февраля 2026 в 15:17

Учебный автомобиль на полной скорости врезался во внедорожник

В Улан-Удэ легковая машина врезалась в стоящий у светофора джип

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Улан-Удэ учебная машина врезалась в стоящий у светофора джип, сообщил Telegram-канал Babr Mash. О пострадавших среди водителей и пассажиров неизвестно.

ДТП случилось на улице Балтахинова. Из-за сильного удара джип выбросило на трамвайные рельсы около остановки с людьми. Среди пешеходов нет раненых.

Ранее пять человек погибли в ДТП на 22-м километре автодороги «Кызыл — Эрзин» под Кызылом в Республике Тыва. Известно, что столкновение транспортных средств было лобовым. По данным регионального ГУ МЧС, участниками аварии стали два легковых автомобиля.

До этого пассажирка автомобиля Haval погибла в ДТП с двумя машинами на трассе М-4 «Дон» в Узловском районе Тульской области. По данным ведомства, также на 214-м километре произошло шесть других аварий при участии 14 машин. По предварительной информации, шесть человек пострадали.

16 февраля четыре человека погибли и двое пострадали в результате столкновения пассажирского микроавтобуса с внедорожником в Амурской области. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.

Россия
Улан-Удэ
аварии
джипы
