Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 10:02

Четыре человека погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Приамурье

Фото: t.me/amursledcom*
Подписывайтесь на нас в MAX

Четыре человека погибли, двое пострадали в результате столкновения пассажирского микроавтобуса с внедорожником в Амурской области, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ в своем Telegram-канале. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на федеральной трассе в Удмуртии произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате аварии оба водителя погибли на месте.

До этого двое человек погибли после того, как автомобиль упал в реку Сахрай на окраине поселка Усть-Сахрай в Майкопском районе Адыгеи. Всего в машине находилось шесть человек. Четверо из них самостоятельно выбрались на берег, спасатели проводили поиск оставшихся двух человек. По предварительной информации, среди погибших — 17-летний подросток и 37-летний мужчина.

Россия
Амурская область
ДТП
погибшие
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутатов крупного российского города осудили за фиктивного помощника
«Чистый террор»: в России осудили крупнейшую атаку ВСУ на Брянскую область
Белорусская милиция задержала трех ограбивших дом под Минском иностранцев
«Ангелов Чарли» опять ждет перезагрузка
Под завалами дома на Кубани нашли тело женщины
В Киеве мужчина провалился под лед, убегая от сотрудников ТЦК
Гособвинение запросило 15 лет для убийцы семерых человек в новогоднюю ночь
Пьяный дезертир убил беременную девушку и закопал тело во дворе
Учительница упала у доски и попала в больницу с тяжелой травмой головы
Похитившему 7 тыс. сертификатов «Детского мира» хакеру вынесли приговор
В Минтруде рассказали об уровне безработицы в России
В Румынии раскрыли, когда запрет для детей на соцсети охватит почти весь ЕС
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 февраля: где сбои в РФ
Рогов сообщил о коварных планах ВСУ
Застрявшие в Арктике корабли могут спасти только российские ледоколы
Грабителю в медицинской маске грозит 10 лет тюрьмы после нападений в ТЦ
В Аргентине испекли рекордное печенье весом 720 килограммов
На Западе испугались слов премьера Дании о России
Экс-главе Минэнерго Украины Галущенко предъявили обвинение
Появились подробности о личности погибшего от лап тигра мужчины
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.