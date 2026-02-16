Четыре человека погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Приамурье

Четыре человека погибли, двое пострадали в результате столкновения пассажирского микроавтобуса с внедорожником в Амурской области, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ в своем Telegram-канале. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на федеральной трассе в Удмуртии произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате аварии оба водителя погибли на месте.

До этого двое человек погибли после того, как автомобиль упал в реку Сахрай на окраине поселка Усть-Сахрай в Майкопском районе Адыгеи. Всего в машине находилось шесть человек. Четверо из них самостоятельно выбрались на берег, спасатели проводили поиск оставшихся двух человек. По предварительной информации, среди погибших — 17-летний подросток и 37-летний мужчина.