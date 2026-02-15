Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 18:33

Два человека стали жертвами встречного ДТП в Удмуртии

Фото: t.me/udmgai18*
На федеральной трассе в Удмуртии произошло столкновение двух легковых автомобилей, сообщили в Госавтоинспекции республики. В результате аварии оба водителя погибли на месте.

ДТП произошло на 374-м километре магистрали в 15:30 по местному времени (14:30 по мск) в Алнашском районе. По предварительным сведениям, водитель Mazda 3 пытался совершить обгон в разрешенной зоне, однако на встречной полосе он врезался в ВАЗ-2121 «Нива». В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства инцидента.

Ранее двое человек погибли после того, как автомобиль упал в реку Сахрай на окраине поселка Усть-Сахрай в Майкопском районе Адыгеи. Всего в машине находилось шесть человек. Четверо из них самостоятельно выбрались на берег, однако спасатели проводили поиск оставшихся двух человек. По предварительной информации, среди погибших — 17-летний подросток и 37-летний мужчина.

До этого в Магдагачинском округе Приамурья лоб в лоб столкнулись два автомобиля Toyota. В результате аварии погибли четыре человека, трое получили травмы. Авария случилась днем 15 февраля на трассе «Амур». По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Voxy выехал на встречную полосу, что и привело к столкновению.

