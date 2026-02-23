Россиянка выманила у любовника 1 млн рублей на развод

Жительница Удмуртии выманила у любовника 1 млн рублей под предлогом оплаты ипотеки, лечения ребенка от рака и услуг юриста для развода с мужем, передает РИА Новости. Женщину приговорили к трем годам лишения свободы условно.

Согласно расследованию, бизнесмен перечислил ей деньги с июля 2024 по сентябрь 2025 года. В действительности ее сын не болел, ипотеку оплачивал законный супруг женщины, а сама она в тот момент ждала второго ребенка и не собиралась разводиться.

Обман раскрылся, когда муж обнаружил переписку жены с любовником и обвинил ее в измене. Он также связался с соперником и все рассказал. Уже на судебном заседании женщина сообщила, что брак расторгнут, она не работает и находится на обеспечении матери. Тем не менее ее приговорили к условному сроку и обязали выплатить ущерб.

Тем временем эксперт по семейным отношениям Валентина Закоцола рассказала, что брачные аферисты в начале отношений очень внимательные, говорят комплименты, при этом постоянно жалуются на материальные проблемы. По ее словам, они всеми силами стараются влюбить в себя женщину, лишив возможности мыслить критически.