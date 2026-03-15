15 марта 2026 в 17:46

Стало известно о «зомби» в теле человека, ускоряющих старение

Фармацевт Уэйкман: поврежденные клетки ускоряют старение организма

Фото: Shutterstock/FOTODOM
«Клетки-зомби», то есть старые или поврежденные, могут ускорять старение организма и провоцировать воспалительные процессы, рассказал исследователь и фармацевт Майк Уэйкман в комментарии The Sun. По его словам, такие клетки накапливаются в организме с возрастом и перестают выполнять нормальные функции.

«Клетки-зомби» — это старые или поврежденные клетки, которые перестали делиться и не умирают тогда, когда должны, — пояснил Уэйкман.

Эксперт отметил, что такие клетки остаются в организме и выделяют вещества, вызывающие хроническое воспаление. Это может быть связано с появлением морщин, истончением кожи, болями в суставах, а также повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и возрастных изменений мозга.

Образ жизни влияет на накопление подобных клеток. Курение, плохое питание, хронический стресс, недостаток сна и отсутствие физической активности могут ускорять этот процесс. Однако регулярные упражнения, полноценный сон и сбалансированное питание помогают снизить воспаление и поддерживать естественные механизмы очищения организма от поврежденных клеток.

Ранее эндокринолог-диетолог Оксана Михалева рассказала, что регулярное употребление жирной дикой холодноводной рыбы, в том числе скумбрии и сельди, полезно для профилактики старения организма. Она напомнила, что старение происходит из-за вялотекущих хронических воспалений, оксидативного стресса, развития атеросклероза и накопления конечных продуктов гликации. Жирная рыба в рационе снижает интенсивность этих процессов.

